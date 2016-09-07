أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: لم نتلق إخطارا رسميا بمكان مواجهة الإسماعيلي.. ونرحب بأي ملعب في القاهرة

Google+ Print
الأهلي: لم نتلق إخطارا رسميا بمكان مواجهة الإسماعيلي.. ونرحب بأي ملعب في القاهرة الأهلي: لم نتلق إخطارا رسميا بمكان مواجهة الإسماعيلي.. ونرحب بأي ملعب في القاهرة

قال شمس المدير التنفيذي للأهلي إن فريقه لم يتلق أي إخطار رسمي بمكان مواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الإٍسماعيلي في أولى جولات الدوري المصري لموسم 2016-2017.

وصرح شيرين شمس للصحفيين "لم نتلق أي إخطار رسمي بمكان مواجهة الإسماعيلي".

وأضاف "نرحب بإقامة المباراة في القاهرة على أي ملعب، سواء القاهرة أو بترو سبورت، أو أي ملعب أخر توافق عليه الجهات الأمنية".

وأتم "وذلك تأكيدا لقرار مجلس إدارة النادي بخوض مباريات الفريق على أرضه في القاهرة".

وكان محمود طاهر رئيس الأهلي قد شدد على ضرورة أن يخوض فريقه مبارياته في القاهرة. (طالع التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى

ستاد مصر: تحليل لأبرز أسباب هزيمة الزمالك أمام إنبى

ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك