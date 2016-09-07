الأهلي: لم نتلق إخطارا رسميا بمكان مواجهة الإسماعيلي.. ونرحب بأي ملعب في القاهرة

قال شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي إن فريقه لم يتلق أي إخطار رسمي بمكان مواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الإٍسماعيلي في أولى جولات الدوري المصري لموسم 2016-2017.

وصرح شيرين شمس للصحفيين "لم نتلق أي إخطار رسمي بمكان مواجهة الإسماعيلي".

وأضاف "نرحب بإقامة المباراة في القاهرة على أي ملعب، سواء ستاد القاهرة أو بترو سبورت، أو أي ملعب أخر توافق عليه الجهات الأمنية".

وأتم "وذلك تأكيدا لقرار مجلس إدارة النادي بخوض مباريات الفريق على أرضه في القاهرة".

وكان محمود طاهر رئيس الأهلي قد شدد على ضرورة أن يخوض فريقه مبارياته في القاهرة. (طالع التفاصيل)