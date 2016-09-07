اعتماد 60 مليون درهم لسداد مديونية 99 حالة

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ / 60 / مليون درهم لسداد مديونية / 99 / حالة من فئات المطلوبين قانونيا والمحكوم عليهم بقضايا مالية والمعسرين والمتوفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة أن اللجنة اعتمدت سداد مديونية هذه الحالات ضمن الدفعة الـ / 13 /.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة / 13 / .. بلغ / 357/ مليونا و/256 / ألف درهم وبلغ مجموع المستفيدين / 852 / حالة.

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