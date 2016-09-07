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فيديو - زلاتان يوجه تهديدا لكلاوديو برافو قبل دربي مانشستر

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فيديو - زلاتان يوجه تهديدا لكلاوديو برافو قبل دربي مانشستر فيديو - زلاتان يوجه تهديدا لكلاوديو برافو قبل دربي مانشستر

وجه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد تحذيرا على طريقته الخاصة للتشيلي كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي قبل دربي المدينة.

مانشستر يونايتد يستضيف على ملعبه أولد ترافورد يوم السبت المقبل جاره مانشستر سيتي في الدربي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر زلاتان عبر حسابه الشخصي على إنستجرام فيديو له وهو يرسل قميصا من خط الملابس الخاص به (A - Z) وكتب معه تعليقا " أهلا بك في مانشستر، ستحتاج هذا القميص أراك يوم السبت".

كلاوديو برافو انتقل حديثا لمانشستر سيتي قادما من برشلونة ليكون الحارس الأول لكتيبة بيب جوارديولا.

زلاتان إبراهيموفيتش قدم أداء رائعا منذ قدومه لقلعة أولد ترافورد مسجلا ثلاثة أهداف في الدوري في ثلاث مباريات بالإضافة لهدف في الدرع الخيرية.

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فيديو اليوم السابع

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