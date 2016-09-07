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بعد التعافي من إصابة الأرجنتين.. ميسي يعود لتدريبات برشلونة

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بعد التعافي من إصابة الأرجنتين.. ميسي يعود لتدريبات برشلونة بعد التعافي من إصابة الأرجنتين.. ميسي يعود لتدريبات برشلونة

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في تدريبات فريقه صباح الأربعاء بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

ميسي غاب عن تعادل الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم للإصابة بعد أن قاد التانجو لفوز مهم على أوروجواي مطلع هذا الأسبوع.

ونشر برشلونة صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي في التدريبات الصباحية لبرشلونة اليوم الأربعاء بعد أن تعافى من آلام الحوض التي شعر بها اللاعب.

قبل أن يقوم ميسي ببعض التدريبات الخاصة بعيدا عن زملائه للاستشفاء.

ويلتقي برشلونة يوم السبت مع ديبورتيفو ألافيش في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الذي يحمل النادي الكاتالوني لقبه.

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