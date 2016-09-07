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موافقة بيل على التجديد لريال مدريد محل شك.. ومانشستر يونايتد يراقب

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موافقة بيل على التجديد لريال مدريد محل شك.. ومانشستر يونايتد يراقب موافقة بيل على التجديد لريال مدريد محل شك.. ومانشستر يونايتد يراقب

قد لا يوافق جاريث بيل نجم ريال مدريد على تجديد عقده مع فريقه نظرا لأنه يرغب في زيادة راتبه أكثر من القيمة التي عرضها الملكي.

وحسب تقرير نشره موقع "أوك دياريو" الإسباني ونقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن عرض ريال مدريد جعل بيل يفكر بألا يجدد تعاقده مع الملكي.

وعلى الرغم من تأكيدات الصحافة الإنجليزية بأن الاتفاق بين الطرفين قد تم، لكن "سبورت" أكدت إن ريال مدريد لا ينوي دفع مبلغ أكثر من 10 ملايين يورو في الموسم، ويتضمن ذلك المبلغ الإضافات.

وعلى الجانب الآخر فإن التقرير أشار إلى أن بيل يرغب في الحصول على 17 مليون يورو في الموسم أقل من رونالدو بمليون يورو.

وكان جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل قد أشار إلى أن مانشستر يونايتد قد أبدى اهتماما كبيرا بضم بيل ومستعد لدفع 20 مليون يورو في الموسم.

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