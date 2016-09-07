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كايتي هولمز تكشف سراً يربطها بتوم كروز

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الأربعاء 07-09-2016 03:18

كشفت الممثلة الأمريكية كايتي هولمز Katie Holmes طليقة نجم هوليوود توم كروز Tom Cruise أنها قامت بتوقيع اتفاق غريب بعض الشيء عند طلاقها من الأخير.

ويقضي الإتفاق، الذي تم عام 2012 بين هولمز البالغة من العمر 37 عاماً وكروز البالغ من العمر 53 عاماً، بعدم مواعدة هولمز لأي شخص علناً لمدة 5 أعوام، وعدم التحدث عن طليقها ، بالإضافة إلى عدم السماح لأي صديق من الإقتراب من إبنتهما سوري البالغة من العمر 9 أعوام.

وبالفعل تمكنت النجمة من تطبيق الشروط، حيث أنها أبقت علاقتها الغرامية مع الممثل الأمريكي جايمي فوكس Jamie Foxx طي الكتمان.

وكانت هولمز قد أنهت علاقتها الزوجية بكروز بعد زواج استمر 6 أعوام، بعد أن وافقت على شروط الإتفاق وحصلت على مبلغ  4.8 مليون دولار كدعم لإبنتهما و 5 مليون دولار لنفسها. 

 

 

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