صيف ساخن جداً على الوسط الفني: سرقة بالإكراه وحرائق وتسمّم وحوادث

يعتبر الصيف الحالي هو الأكثر سخونة على الوسط الفني، حيث تعرّض الكثير منهم لحوادث هي الأخطر في مشوارهم. ونجا الكثير منهم من الموت بأعجوبة وتنوّعت الكوارث التي تعرّض لها الفنانون بين سرقة بالإكراه وحوادث سير وتسمم وحريق وإصابات خطيرة.

"سيدتي" ترصد بالتفصيل الكثير من الأزمات التي تعرّض لها عدد كبير من الفنانين:

اليد اليمنى

كاد الفنان أحمد السقا أن يفقد يده اليمنى، ولولا مهارة أحد الأطباء لحدثت كارثة لنجم الأكشن في مصر. بدأت الكارثة أثناء تواجد السقا بين مجموعة من العمّال يقومون بعمل تعديلات في منزله، حيث سقطت على يده اليمنى وكتفه قطع كبيرة من الرخام والجرانيت، مما تسبّب في إصابة بالغة ليده اليمنى. واستطاع طبيب التجميل المصري حسام سيد مصطفى إنقاذ السقا.

من جهته، حرص السقا على توجيه الشكر للطبيب المصري عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» مؤكّداً أنه أنقذ يده من كارثة.

المثير للدهشة أن أحمد السقا من أكثر الفنانين عرضة للحوادث منذ بدايته نظراً لحرصه على تقديم مشاهد الأكشن الخطيرة بنفسه، ولكن المدهش أن الإصابات تحاصره حتى وإن كان بعيداً عن التصوير!

حوادث سير

حوادث السير في هذا الصيف كانت الأخطر، حيث نجا العديد من الفنانين بأعجوبة بعد حوادث سير في غاية الخطورة. وأكثر الحوادث خطورة تلك التي تعرّضت لها علا غانم حيث كانت في طريقها إلى الساحل الشمالي، وحصل لها حادث وكانت بصحبتها ابنتاها كاميليا ونيرمين إضافة إلى والدتها. وتسبّب الحادث في إصابة علا غانم بكسر في عظمة الترقوة وإصابة والدتها بكسر في ثلاث فقرات بالعمود الفقري، إضافة إلى تعرّض ابنتيها لسحجات وكدمات.

انتقلت علا غانم إلى مستشفى العلمين، وتمّ عمل اللازم لها. وفي أوّل تصريح لها بعد الحادث، كشفت علا عن أزمة أخرى وهي تعرّضها للسرقة فور وقوع الحادث حيث ادّعى البعض أنهم يقومون بإنقاذها، في الوقت الذي كانوا يسرقونها فيه. وبدأت علا تصوير دورها في مسلسل «السبع بنات» بعد أن تماثلت للشفاء.

حادث آخر خطير تعرّض له المطرب أمير صلاح الدين الذي أعلن عبر صفحته على «فيس بوك»، حيث كتب: «رحلة شاقة.. انتهت بحادث منعش.. الحمد لله.. نجونا بأعجوبة.. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين».

وكان أمير في طريق عودته من الاسكندرية إلى القاهرة أثناء وقوع هذا الحادث الأليم.

أمير هو المطرب الرئيسي في فريق «بلاك تيما»، وقدّم العديد من الأفلام الهامة مثل «نواره» و«ألف مبروك». وينتظر عرض أولى بطولاته السينمائية وهو فيلم «روج».

حوادث السير كانت مستمرّة بعد وقوع حادث آخر للفنان الشاب حسام الحسيني أثناء توجّهه لحضور حفل الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي، حيث تعرّضت سيارته لتصادم من الخلف ولكنه لم يُصب بأي أذى واقتصرت الأضرار على السيارة التي كان يستقلّها.

تسمّم نسرين

مجموعة من الحوادث المتتالية تعرّضت لها الفنانة نسرين إمام وليس لها وحدها، ولكن لشقيقها ووالدتها وانتهت بحادث تسمّم تعرّضت هي له.

التفاصيل كشفتها نسرين إمام عبر صفحتها على «فيس بوك»، حيث أكّدت أن شقيقها تعرّض لحادث بسيارته وبعدها على الفور وقع حادث سيارة لوالدتها أيضاً، ثم تعرّضت هي لحالة تسمّم حاد جعلتها غير قادرة على الحركة وانتقلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وأكّدت نسرين أن حالتها الصحية تحسّنت وأن أخيها ووالدتها وهي بخير بعد الحوادث المتتالية التي تعرّضوا جميعاً لها. ووجّهت الشكر لأصدقائها وجمهورها عبر صفحتها لاطمئنانهم عليها. ودعت أن يحفظها الله ويحفظ أسرتها وزوجها.

سرقة بالإكراه

استمراراً لمسلسل الكوارث الذي يتعرّض له الفنانون هذا الصيف، مرّ الفنان ياسر فرج بموقف لا يُحسد عليه حيث تعرّض لسرقة بالإكراه وتمّ الاستيلاء على سيارته. وأعلن ياسر فرج عن الحادث من خلال حسابه على «فيس بوك» حيث كتب: «أثناء وقوفي بسيارتي أمام نادي الصيد بالقطامية لإجراء مكالمة هاتفية طويلة تعرّضت للسطو المسلّح من أربعة أشخاص يحملون بندقيتين آليتين.. وتمّت سرقة سيارتي وموبايلين وبعض المتعلّقات الشخصية.. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه».

وبعد مرور عدّة أيام، أعلن ياسر فرج عن استرجاع سيارته ووجّه الشكر لكل أصدقائه حيث كتب: «صباح الخير على كل الأهل والأصدقاء والمعجبين الذين وقفوا إلى جانبي في التجربة التي مررت بها، سواء بالتعليقات أو الرسائل أو المكالمات.. متشكر جداً جداً على إحساسكم ودعمكم لي في هذا الموقف. وأحب أن أخبركم أن المباحث استطاعت استرجاع سيارتي المسروقة صباح يوم الجمعة.. بحالتها بدون أي تلفيات.. وفي انتظار القبض على مرتكبي السرقة واسترجاع باقي المسروقات إن شاء الله. الحمد لله الفلوس الحلال لا تضيع».

وفي نفس المكان وبعدها بأيام قليلة، تعرّضت الفنانة بشرى لنفس الموقف أثناء محاولة مسلّحين الاعتداء عليها وخطف سيارتها حيث قاموا بتحطيم زجاج السيارة، ولكن جرأة السائق في مواجهة الموقف وعدم وقوفه بالسيارة كانا سبباً في انتهاء تلك الأزمة على خير.

من ناحيتها، حرصت بشرى على تحذير جمهورها وكل أصدقائها، حيث كتبت عبر صفحتها على «فيس بوك»: «نجونا أنا والسائق من حادث تثبيت على الدائري منذ ساعة الحمدلله». وأضافت: «خلو بالكم في المسافة ما بين معمار المرشدي وكارفور المعادي باتجاه المعادي».

حريق عقار

حالة نفسية سيّئة يعيشها الفنان أحمد وفيق، حيث تعرّض العقار الذي يسكن فيه لحريق كبير. وأنهى الحريق على شقته بالكامل، وتمّ تدمير كل محتويات الشقة كما توفّي 3 أشخاص من سكان العقار، والعناية الإلهية وحدها هي التي أنقذت وفيق من هذا الحادث حيث لم يكن متواجداً في العقار في هذا التوقيت.

لم تكن تلك الأزمة الوحيدة التي تعرّض لها وفيق، بل عاش ظروفاً نفسية أكثر سوءاً بسبب وفاة صديقه المقرّب منه السيناريست أسامة نور الدين إثر أزمة قلبية مفاجأة تعرّض لها بمنزله.

تلك الظروف النفسية دفعت وفيق للسفر إلى فرنسا لتغيير تلك الأجواء الحزينة التي يعيشها، حيث اعتاد وفيق السفر إلى هناك. .

إصابة محمد حماقي

من جهة أخرى تعرض المطرب محمد حماقي لإصابة في قدمه أثتاء تقديمه لحفله الأخير في الساحل الشمالي وعانى كثيراً خلال الحفل حيث اضطر لاستخدام البنج حتى يتمكن من الوقوف على قدمه التي كانت تؤلمه بشدة وبالرغم من ذلك غنى حماقي لما يزيد عن ساعتين كاملتين وأبهر الجمهور.

إصابة في القدم

لم تبتعد الإصابات عن نجوم لبنان أيضاً، حيث تعرّضت الفنانة إليسا لإصابة في قدمها ونشرت الخبر من خلال حسابها على «تويتر» حيث كتبت: «إلى جمهوري العزيز، أطمئنكم، تعرّضت لإصابة بسيطة في قدمي وأتعافى منها حالياً».