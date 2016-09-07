بعد مريم أوزيرلي مراد يلدريم يقع في حب فهرية أفجين

عمان- سميرة حسنين

اضطر الممثل مراد يلدريم الذي لا يحب رائحة المستشفيات والأدوية، إلى دخول غرفة العمليات في أحد المستشفيات إستعداداً منه لآداء دور بروفوسور جراح بارع رغم صغر سنه، في فيلم سينمائي جديد يجمعه لأول مرة بالممثلة فهرية أفجين، التي ظلت لعامين كاملين محتكرة فنياً من قبل حبيبها الممثل بوراك أوزجيفيت، حيث شاركته بطولة مسلسل "طائر النمنمة" لموسمين، تبعه قيامها بطولة فيلمهما المشترك الأول "الحب يشبهك" إنتاج بوراك شخصياً.

وبعد غياب طويل لعامين عن الدراما التلفزيونية، وعام نصف العام عن السينما، نجح الممثل مراد يلدريم بتاريخه الفني الناجح، وأخلاقه العالية في إثارة إهتمامها فوافقت بسرعة على مشاركته بطولة فيلمه السينمائي الجديد، وآثرت التعتيم على تفاصيل دورها في الفيلم لأسباب تسويقية.

ويعد مراد يلدريم رقماً صعباً في السينما التركية حيث تحقق أفلامه إيرادات عالية، وقد حقق فيلمه الأخير"تكلمي بقدر زوجك" مع الممثلة إيزغي مولا نجاحاً جماهيرياً غير مسبوقاً.

يذكر أن آخر أعمال مراد كان مسلسل "ملكة الليل" مع الممثلة مريم أوزيرلي، حيث مني بخيبة أمل بسبب فشل المسلسل في تصدّر الرايتينغ في تركيا.