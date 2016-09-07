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حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 130 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 130 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 130 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن (130) نزيلا من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بشرطة الشارقة ممن أمضوا نصف مدة محكوميتهم وثبت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المكرمة حرصاً من صاحب السمو حاكم الشارقة على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة العيد والأفراح لديهم، وتأكيدا لرعاية سموه واهتمامه البالغ بأوضاع أفراد الجمهور على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، رفع العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على هذه المبادرة الكريمة من سموه بالعفو عن المحكومين المشار إليهم، والتي تأتي انطلاقا من حرص سموه على دعم كيان الأسرة ولم شملها وتمكين رب الأسرة من التواجد بين أبنائه وأفراد عائلته خلال هذه الأيام المباركة.

وأعرب العميد الشامسي عن أمله في أن تكون مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.
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