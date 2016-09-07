دفاع «حصار محكمة مدينة نصر» يدفع ببطلان التحقيقات

بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، فى الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضية”حصار محكمة مدينة نصر” المتهم بها حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، و17 آخرين.

واستهل دفاع المتهم السادس عشر بالقضية مرافعته، دافعًا ببطلان التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق لزوال صفته بإنتهاء مدة ندبه دون تجديد، إلى جانب بطلان أمر الإحالة وعدم انعقاد الخصومة لصدور أمر الإحالة ممن لا يملك إصداره.

وأشار عضو الدفاع، إلى بطلان أمر الإحالة لصدوره أثناء إجراء التحقيق مع المتهم، ليواصل دافعًا ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم حضور محامي معه ، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك في جريمة ضد أعضاء نيابة مدينة نصر، وإنتفاء صلة المتهم بالدعوى.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.