ارتفاع ضحايا حادث قطار العياط لـ5 حالات وفاة و27 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفاة في حادث انقلاب عربتان من قطار كان متجه من أسيوط للقاهرة في محطة أبو العزايم البليدة بمدينة العياط بمحافظة الجيزة ، إلى 5 حالات وفاة و27 مصاباً.

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صادر عنه اليوم، أنه تم نقل 22 من المصابين إلى مستشفى العياط المركزي ، ونقل 3 مصابين إلى مستشفى الحوامدية العام ، ومصاب واحد لكلا من مستشفيي البدرشين المركزي والهلال.

وأشار مجاهد، إلى حالات المصابين تراوحت ما بين كسور بسيطة وسحجات ، باستثناء حالتين إحداهما مصابة بكسر مضاعف في اليد ،و الأخرى مصابة بكسر في عظمتي الفخذ.