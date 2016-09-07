بالصور.. شاب يتبرع بإنشاء وحدة تحلية لمياه الشرب بقرية الكوم الأحمر بقنا

قال محمد عبد الستار المتبرع بتكلفة وحدة تحلية مياه الشرب لقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط بمحافظة قنا، وإمدادها بالمواد الكيماوية طول مدة صلاحيتها، إن ذلك مساهمة منه لرفع المعاناة عن أهل قريته، للحصول على كوب مياه نظيفة، مطالبا الجميع بالتكاتف لدفع عجلة التنمية والإصلاح من أجل أهالى محافظات الصعيد المهمشين منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن وحدة التحلية التى تم إنشاؤها تضخ 3 آلاف لتر يوميا لمساعدة أكثر من 150 أسرة بالقرية.

وأضاف "عبد الستار" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة بدأت منذ أكثر من شهرين، بسبب صعوبة حصول أهالى القرية على مياه نظيفة، مما دفع أحد المحامين بالتنسيق وعدد من أهالى القرية فى رفع دعوى قضائية على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمطالبة بتعويض عن عدم كفاءة مياه الشرب التى تصل للقرية.

وأشار "عبد الستار" إلى أنه بعد عدة وقفات احتجاجية من أهالى القرية وتدخل نواب المجلس، توصلت بعد العديد من محاولات للبحث لشركة تقوم ببناء وحدات لتحلية مياه الشرب فى محاولة للمشاركة بدور إيجابى بدلا من النقد.

وأوضح "عبد الستار"، أنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تم تشكيل لجنة من الشركة لتحديد الأماكن المتاحة لإنشاء الوحدة، حيث تم تحديد موقع داخل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية، وتم إنشاء الوحدة التى من الممكن نقلها بعد تشغيل محطة الشرب الخاصة بالقرية، والمقررة فى آخر عام 2016، حيث من الممكن نقل الوحدة ليستفيد منها أهالى القرى المجاورة.

وناشد "عبد الستار" الذى أطلق المبادرة تحت مسمى "أهل الخير" الجميع فى المشاركة لتعميم الفكرة على كافة نجوع وقرى محافظات الصعيد، والتى لا تتكلف مبالغ طائلة، حيث إن التكلفة التقديرية 10 آلاف جنيه للوحدة، والتى يمكن نقلها بعد الاستفادة منها لأى منطقة أخرى، مطالبا المسئولين فى رعاية المبادرة لدفع عجلة الإصلاح والإنتاج بأيدى أهالى الخير من أبناء محافظة قنا.

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1 الشاب المتبرع ولجنة شركة مياه الشرب بعد الانتهاء من إنشاء وحدة التحلية

2. محضر لجنة مياه الشرب والصرف الصحى

3. عبد الستار مع العمال أثناء إنشاء وحدة التحلية

4. عبد الستار مع أهالى القرية بعد الانتهاء من إنشاء وحدة التحلية

5. عقد التبرع بين عبد الستار وشركة مياه الشرب والصرف الصحى

6. محمد عبد الستار صاحب التبرع والمبادرة