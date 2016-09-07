الخارجية الأمريكية تعليقًا على واقعة «موبايل كيري»: «لا نوليها أهمية»

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن لقاء قمة الـ20، كان بناءًا، على حد قوله، متجاوزًا سؤال أحد الصحفيين عن رأيه فيما فعله أحد حراس الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما سأل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إذا كان يحمل “موبايل بكاميرا” أم لا، قبل لقاء الأخير.

وأظهر تونر – في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل – عدم اهتمامًا بالواقعة، وطلب التركيز أكثر على الاجتماع الذي اعتبره جيدًا وبناءًا.

وأكد تونر أن جون كيري نفسه لم يهتم للموقف، حيث أنه اجتمع مع العديد من زعماء العلماء، وتحدثوا في قضايا هامة وشائكة، وما حدث لم يكن مقلقًا.

وسأل أحد الصحفيون عما إذا كان ما فعله الحارس يعتبرخرقًا للبروتوكول أو عدم احترام، ولكن تونر اعتبر أن الأمر بالنسبة للحراس يكون مختلف عن ذلك.