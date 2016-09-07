على طريقة الحضري (3) - التوقيع للأهلي سرا والضرب مع دمياط.. وصفر زاد في الراتب

بعد أن لعب عصام الحضري لمنتخبات مصر الأول والأوليمبي والعسكري، كان من الطبيعي أن يتجه الأهلي لضم حارس دمياط حتى لو امتلك أحمد شوبير، أهلا بكم في "على طريقة الحضري".

في مسيرة الحضري الكثير والكثير من الحكايات التي تصنع أسطورة "السد العالي"، ويحكي عنها لـFilGoal.com بنفسه في حلقات بعنوان "على طريقة الحضري" من إنتاج شركة 7.

"على طريقة الحضري" لأنه في كل لحظة فاصلة من مشواره اختار أن يتعامل معها بطريقة خاصة حتى لو كان ضد الكل وعكس المنطق. وهذه الأيام يتحدى سنه من أجل حلم كأس العالم.

وحكي لنا الحضري في الحلقة الأولى عن بداية مشواره مع كرة القدم الذي بدأه في الدورات الرمضانية في دمياط، حتى انتقاله إلى فريق دمياط بثلاثة آلاف جنيه. ( شاهد الحلقة )

وتحدث في الحلقة الثانية عن الاستدعاء الأول لمنتخب مصر ومقابلة حسام حسن الذي كان يحلم بصورة معه. ( شاهد الحلقة )

واليوم الرحلة تتواصل، وفي الحلقة الثالثة يحكي لنا الحضري عن التوقيع للأهلي سرا قبل نهاية عقده مع دمياط والزيادة الكبيرة في راتبه بعدما كان يتقاضى 120 جنيه في فريقه.

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