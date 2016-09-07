الشباب والرياضة بالإسماعيلية تدعم الهيئات الرياضية بمليون جنيه

أعلن الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية ان مديرية الشباب و الرياضة قامت خلال شهر أغسطس الماضى 2016 بتوفير التمويل المالي وصرف إعانات إدارية بمبلغ مليون و360 الف جنيه وذلك في إطار اهتمام الدولة ووزارة الشباب والرياضة بالشباب والعمل على توفير اعتمادات الإعانات الإدارية لتوزيعها على الهيئات الشبابية والرياضية لتحقيق الخطط المستهدفة ودعم مراكز الشباب والأندية

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنة تم اعتماد 760 ألف جنية للهيئات الشبابية و600 ألف جنية للهيئات الرياضية و جاري التخطيط لإنشاء مقر إداري جديد لنادي ابو خليفة (ارضي و أول علوي) والانتهاء منه قبل نهاية العام المالي في موعد أقصاه مايو 2017 باعتماد 650 الف جنيه كما تم إنشاء مقر إداري جديد لمركز شباب المستقبل باعتماد 200 الف جنية وجاري التخطيط لمقر إداري جديد لمركز شباب التل الكبير (ارضي و أول علوي) و الانتهاء منه قبل نهاية العام المالي في موعد أقصاه مايو 2017 باعتماد 900 الف جنيهوإقامة دورة رياضية في خماسي كرة القدم في مركز شباب العهدة عدد المستفيدين 100 شاب و وتم إقامة اللقاء القمى لسباقات الجري والدراجات فى محافظة بورسعيد عدد المستفيدين 16 شاب

وأضاف رضوان أن 150 فرد من وفود عربية قاموا بزيارة مركز أبحاث قناة السويس و200 شاب شاركوا فى مبادرة حلوة يابلدى بداية من 20 أغسطس ومستمرون حتى 15 سبتمبر الجاري وتنظيم دورة تدريبية للبرمجة المتقدمة بمركز شباب الشيخ زايد ومسابقة فنون تشكيلية فى مراكز الشباب بالمحافظة وإقامة المعسكر الصيفي القومي للطلائع المتميزين فى الانشطة فى المدينة الشبابية ببورسعيد ودورات تدريبية للشعبة التخصصية فى مركز شباب الجزيرة والمشاركة فى الملتقى القومي السادس تحت رعاية جامعة الدول العربية شعبة الفن التعبيري فى مركز شباب الجزيرة وبرنامج تدريبي تنموي للطلائع تحت شعار ألوان فى مراكز شباب "الشيخ زايد- العبور- البر الثانى- الاسماعيلية" شارك فيه 240 شاب كما تم تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية الوعي الثقافي والصحي والتغذية لدى المرأة فى مركز شباب الشيخ زايد فى بمشاركة 60 فتاة وسيدة.