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"هتشترى ولا هتدبح" حملة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

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"هتشترى ولا هتدبح" حملة بنقابة المهندسين بالإسكندرية "هتشترى ولا هتدبح" حملة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

دشنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سمر شلبى، من خلال لجنة العلاقات العامة برئاسة المهندس محمد خالد، اليوم، حملة "هتشترى ولا هتدبح"، بالتعاون مع كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، "والتى أقيمت فعاليتها داخل نادى المهندسين بـ"سابا باشا".

 

وقال المهندس محمد خالد فى تصريحات صحفية له اليوم، إن الحملة تستهدف التوعية بكيفية التعامل مع الأضاحى، وبواقى ذبح الأضاحى، موضحاً أن الحملة، تناولت شرحاً لكيفية التعرف على اللحوم السليمة فى حالة الشراء وطرق تخزينها بصورة صحيحة، كما تعرضت الحملة لشرح وإيضاح كيفية التعرف على الماشية السليمة فى حالة الشراء والتأكد من أن الأضحية بصحة جيدة، والتعرف على طرق الذبح الصحيحة.

 

يذكر أن الحملة التى انطلقت اليوم بوجود مجموعة من أطباء وطلاب كلية الطب البيطرى بالإسكندرية المهتمين بالعمل المجتمعى من الأطباء البيطريين قد لاقت تفاعلا كبيرا من رواد النادى من المهندسين وذويهم.


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