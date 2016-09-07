إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالزاوية الحمراء

انهار عقار سكني مكون من 5 طوابق في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، ظهر اليوم، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، أحدهم خطيرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإنقاذ والإسعاف لإنقاذ قاطني العقار، المقدر عددهم بأكثر من 10 أسر.

واستعان رجال الحماية المدنية بمعدات ولوادر تابعة لمحافظة القاهرة، للعمل على رفع أنقاض الحادث، بحثا عن أى أشخاص أسفل ركام العقار المنهار.

كانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة صباح اليوم الأربعاء، بانهيار لعقار سكنى مكون من 5 طوابق، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ، وجار حاليا البحث عن وفيات أو مصابين أسفل الأنقاض، وفرض قوات الأمن كردون أمنى فى المنطقة.