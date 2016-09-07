ياسمين الخيام تتحدث عن مسيرتها ونشأتها مع عمرو الليثي في «واحد من الناس»

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الحاجة ياسمين الخيام، في أول ظهور إعلامي لها بعد فترة غياب.

وتكشف الخيام – خلال الحلقة – عن أسرار خاصة عن نشأتها، حيث اكتشفها محمد عبد الوهاب، واحترفت الغناء.

ولحن لـ”الخيام”، الكثيرمن الملحنين مثل :” محمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي”، ولمع نجمها بعد وفاة أم كلثوم، وحضر إحدى حفلاتها أنور السادات، فيما قامت زوجته جيهان السادات بدعمها.

وتطرق الحديث إلى اعتزالها وارتدائها الحجاب منذ عام 1990، حين كرست وقتها وجهدها للأعمال الخيرية.

وتضمنت أغانيها: “المصريين أهمه”، من ألحان الموسيقار جمال سلامة، و”محمد رسول الله” من ألحان الموسيقار جمال سلامة، و”رايحين على أرض الفيروز نورت يا سينا”.

وتتحدث ياسمين الخيام – خلال الحلقة – عن والدها قارىء القرآن الشيخ محمود خليل الحصري، وتكشف عن سبب اختيارها الاسم المركب ياسمين الخيام، وهو كي لا تقحم اسم والدها في مجالها، كما فضلت أن تختار جميع أغانيها وموشحاتها من النمط المحافظ الذي لا يخدش الحياء.

يُذاع برنامج واحد من الناس في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبلة، على شاشة “الحياة الاولى”.