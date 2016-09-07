أمن البحيرة يحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ152شخصا من جنسيات مختلفة

أحبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث، هروب 152 شخصا من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية لإيطاليا بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز شرطة كفرالدوار.

كما تمكن ضباط مباحث تأمين الطرق بالمديرية بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث والقوة المرافقة المعينين للمرور بالقول الأمنى القطاع الأول بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز شرطة كفرالدوار، من ضبط السيارة رقم 3657 د هـ ب/1329 د هـ ر نقل بمقطورة قيادة "س ع س م 59 سنة سائق ومقيم أجا دقهلية بالطريق الدولى الساحلى بناحية كوبرى الألمان اتجاه رشيد دائرة مركز كفر الدوار، يستقلها عدد (152) فردا من جنسيات مختلفة و(9) عراقيين، و(26) سودانيا، و(7) إريتريين، و(19) من جزر القمر، و(76) صوماليا، و(3) يمنيين، و(1) سورى، و(10) مصريين، و(1) غينى فى طريقهم لمدينة بلطيم كفر الشيخ.

بسؤالهم قرروا بمضمون ما تقدم وأنهم كانوا فى طريقهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأضافوا أن القائم على تسفيرهم شخصان، الأول يدعى أبو خالد، والآخر يدعى جمال (لا يعلمان باقى أسمائهما) – مقيمان الإسكندرية مقابل مبلغ 3000 دولار لكل فرد منهم.

بسؤال قائد السيارة، قرر حضور شخص يدعى السيد الشرقاوى المقيم الدريس أجا دقهلية والاتفاق معه على توصيلهم من مدينة برج العرب الإسكندرية إلى مدينة بلطيم كفر الشيخ مقابل مبلغ مالى 5000 جنيه.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.