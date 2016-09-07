للحوامل.. تجنبى النوم على الظهر لضمان حمل صحى.. خليكى على الجانب الأيسر

تفضل المرأة الحامل النوم على ظهرها أثناء فترة الحمل خوفا على الجنين، ولكن هذا تفكير خاطئ، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أهمية تجنب الحامل النوم على الظهر لضمان حمل صحى.

وجد الباحثون أن الإكثار من وضعية الاستلقاء على الظهر يعرض المرأة لكثير من المضاعفات، وذلك وفقاً لما نشره موقع Baby Center.

ففى الثلاثة أشهر الأولى النوم على الظهر يمكن أن يضغط على الوريد الذى يأخذ الدم من الجزء السفلى من الجسم ويقوم بتوصيلها إلى القلب فتشعر المرأة فى هذه الحالة بالدوار والدوخة.

كما تؤكد الدراسات أن النوم على الظهر يؤثر على كفاءة عمل المشيمة وقد يكون لها تأثير سلبى على عملية تسليم المواد الغذائية والدم ليساعد الجنين على النمو، كما أن لهذه الوضعية بعض المضاعفات السلبية الأخرى كصعوبة التنفس، آلام الظهر، البواسير، مشاكل فى الجهاز الهضمى، انخفاض الدورة الدموية، وانخفاض ضغط الدم .

ففى خلال فترة الحمل النوم على الجانب الأيسر وكما تقول الدراسات أنه الوضع الأكثر أماناً ومريح بعض الشىء، خاصة عندما تكبر البطن كما أن هذه الوضعية تعزز عملية نقل الدماء الذى يحمل المغذيات اللازمة للحامل من القلب إلى المشيمة.