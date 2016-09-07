تقرير - دربي مانشستر قد يكسر رقم الكلاسيكو في الأغلى سعرا داخل الملعب

تعد قيمة دربي مانشستر المقبل كبيرة جدا ليس من القيمة الفنية لمواجهة جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، لكن أيضا لقيمة لاعبيه.

وحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن قيمة الـ22 لاعبا المتوقع مشاركتهم في دربي يونايتد ضد سيتي تتخطي قيمة 670 مليون جنيه إسترليني كقيمة انتقالات اللاعبين.

وتتخطى قيمة تشكيل مانشستر يونايتد التي من المتوقع أن تبدأ المباراة مبلغ 350.55 مليون جنيه إسترليني وتتضمن أغلى لاعب في العالم بول بوجبا والذي انضم خلال الصيف الجاري من يوفنتوس بمبلغ 93.25 مليون جنيه إسترليني.

ويتواجد لدى مانشستر يونايتد أيضا أنتوني مارسيال مهاجم الفريق وضمه الشياطين الحمر بـ57.6 مليون جنيه إسترليني ولوك شاو وانضم بـ28 مليون جنيه إسترليني، وخوان ماتا بـ37.1 مليون جنيه إسترليني، وإريك بايي بـ30 مليون جنيه إسترليني، ومروان فيلايني بـ27.5 مليون جنيه إسترليني وواين روني بـ27 مليون جنيه إسترليني.

إضافة لاحتواء تشكيل يونايتد على زلاتان إبراهيموفيتش الذي انضم مجانا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

على الجانب الآخر تشكيل سيتي سيصل سعره لـ321.85 مليون جنيه إسترليني، متمثلة في كيفن دي بروين الذي انضم للأزرق السماوي بمبلغ 54.5 مليون جنيه إسترليني، وجون ستونز بـ50 مليون جنيه إسترليني ورحيم سترلينج بـ49 مليون جنيه إسترليني، وليروي ساني بمبلغ 37 مليون جنيه إسترليني، وهم من ضمن أغلى صفقات سيتي في الموسمين الماضيين.

وكانت أغلى قائمة لاعبين شاركوا بمباراة في كلاسيكو نوفمبر 2015 بين ريال مدريد وبرشلونة والتي انتهت بخسارة الملكي بنتيجة 4-0 في سانتياجو بيرنابيو. وبلغت قيمة الفريقين 562 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تكون مباراة يونايتد وسيتي في الدوري الإنجليزي يوم السبت هي التي ستكسر هذا الرقم لتصبح صاحبة أغلى تشكيلتين على الإطلاق.