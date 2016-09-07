هل عادت المياه إلى مجاريها بين كيندال جينير وهاري ستايلز؟

يبدو أن العلاقة بين عارضة الأزياء كيندال جينير Kendall Jenner والمغني الإنجليزي هاري ستايلز Harry Styles بدأت تعود إلى مجاريها.

وكشف بعض الشهود المقربين من الثنائي، عن تواجدهما على طاولة العشاء في مطعم Ysabel في لوس أنجلوس ليل الخميس الفائت.

جينير، إحدى نجمات عائلة The Kardashians والبالغة من العمر 20 عاماً بدت مبتسمة وسعيدة طوال الوقت، فيما ظهر على ستايلز عضو فريق One Direction مدى إستمتاعه في الجلوس معها، وذلك حسب ما كشف الشهود.

وكان الثنائي قد ظهر للمرة الأولى أمام الإعلام في يناير 2014، حيث إلتقيا في مطعم Mammoth Mountain بكاليفورنيا.

يذكر أن ستايلز يشارك حالياً في تصوير بطولة فيلم Dunkrik الذي تدور قصته حول الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يعرض في يوليو 2017.

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