سوريا تتعادل سلبيًا مع كوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم

خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب سوريا مع نظيره كوريا الجنوبية في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد توانكو عبدالرحمن بمدينة سرمبان الماليزية ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وحصد منتخب سوريا أول نقطة له لكنه ظل في المركز الخامس قبل الأخير بالتساوي مع الصين صاحبة المركز الرابع فيما رفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى أربع نقاط ليقتسم صدارة المجموعة الأولى مع إيران.

وخسر منتخب سوريا في الجولة الأولى أمام اوزبكستان بهدف نظيف فيما فازت كوريا الجنوبية على الصين 3 /2.