بالصور.. محافظ أسوان يترأس اجتماع لمراجعة استعدادات المحافظة لمواجهه السيول

عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، إجتماعًا موسعًَا مع اللجنة العليا للأزمات والكوارث بالمحافظة، والتى تضم رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الري والتموين والشباب والرياضة والصحة والطب البيطري والبيئة والكهرباء والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وقائد القطاع العسكرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للطرق والكبارى والمكتب الفنى ، وأيضًا ممثلى الأوقاف والكنيسة ، علاوة على مساعد المحافظ للمشروعات القومية.

وأكد محافظ أسوان على أهمية هذا الإجتماع التنسيقى لمراجعة إستعدادات كافة الجهات ووضع خططها لمواجهة السيول موضع التنفيذ مع تلافى كافة الملاحظات الخاصة بالمعدات ومهمات الإغاثة والكوادر البشرية ، بالإضافة إلى قيام مديرية الرى بالتنسيق مع هيئة الإرصاد الجوية للإخطار والإنذار المبكر لأى سيول وهو الذى يستلزم على الفور معه فتح غرف العمليات ومراكز الكوارث على مدار 24 ساعة وبالتالى التأكد من دقة البيانات وإستدعاء أطقم الصيانة والإصلاح والسائقين ، وأيضًا جاهزية المعدات الثقيلة والسيارات، محذرًا من أنه خلال الفترة القادمة سيقوم بشكل مفاجئ وفى أى توقيت ومن أى غرفة عمليات داخل المحافظة أو الوحدات المحلية بإدارة تجربة عملية للتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية لمجابهة الحدث مما يستلزم معه رفع درجة الإستعداد من الأن وحتى نهاية فترة هطول السيول بنهاية أكتوبر القادم.

كما وجه المحافظ بقيام لجان فنية متخصصة من الوحدات المحلية تضم ممثلى الجهات المعنية بالمرور على مخرات السيول الصناعية والطبيعية والبرابخ والترع لمتابعة عدم وجود أى تعديات أو عوائق أمام حركة جريان المياه وخلال الإجتماع إستعرض رؤساء المدن والمراكز ومديرى الجهات المعنية الأدوار المنوطة بهم ومدى جاهزية المعدات والمهمات لمواجهة السيول.

فيما أكد المهندس محمد علي، وكيل وزارة الرى بأسوان، أن خطة الرى تتضمن عمليات دورية لتطهير ونظافة عامة للترع والمصارف والبرابخ التى تمر أسفل الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية ، بالإضافة إلى تحريك المعدات والتجهيزات بمجرد وقوع السيول بتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية للتدخل الفورى لتخفيف الأضرار المتوقعة ، وخاصة أن وزارة الرى خلال الفترة الماضية قامت بمراجعة مدى جاهزية 36 مخر سيول صناعى بإجمالى أطوال 138.5 كم مع مراجعة 37 مخر طبيعي موجودة في الأخوار والأودية الجبلية بإجمالى أطوال 185.8 كم ، مشيراً إلى أنه حتى 20 من شهر سبتمبر الحالى سيتم الإنتهاء من جميع أعمال الإصلاح والصيانة الدورية.