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بوتين يجري مباحثات مع ملك البحرين لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية

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بوتين يجري مباحثات مع ملك البحرين لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية بوتين يجري مباحثات مع ملك البحرين لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لموسكو بأنها مهمة وتأتى فى توقيت هام للغاية فى ظل تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بوتين والعاهل البحريني فى موسكو، حيث أجريت مباحثات على أعلى المستويات بين الجانبين تناولت مجالات التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم”، أن المسئولين الروس والبحرينيين تناولوا ملفات دولية وإقليمية، كالأزمة السورية ومكافحة الإرهاب علاوة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، قد قال أن البحرين تقدر الدور الروسي فى الحفاظ على استقرار الوضع فى سوريا وإحلال السلام هناك.

يذكر أن الوفد البحريني زار المنتدى العسكري الدولي “الجيش-2016″ الذى يقام فى مقاطعة موسكو.

 

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