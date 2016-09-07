أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"مباحث تموين دمياط" تضبط 55 كرتونة حبار و30 كيلو بربونى مجهولة المصدر

Google+ Print
"مباحث تموين دمياط" تضبط 55 كرتونة حبار و30 كيلو بربونى مجهولة المصدر "مباحث تموين دمياط" تضبط 55 كرتونة حبار و30 كيلو بربونى مجهولة المصدر

>دمياط - معتز الشربينى

نفذ قسم مباحث برئاسة المقدم عماد معوض، حملة استهدفت ضبط قضايا السلع التموينية وقد أسفرت الجهود عن ضبط الآتى:

 

21  جوال كركم زنة الواحد 40 كجم غير مدون عليها البيانات والعلامات التجارية داخل مصنع فيمس فود للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة ملك محمد فتحى .ا سن 31 ومقيم بذات العنوان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6307 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016م، و55 كرتونة سمك حبار مجمد زنة الواحدة 25 كجم مجهولة المصدر محملة على السيارة رقم ط د ر 3859 ربع نقل قيادة / جمعة .م.اسن 54 سائق ومقيم بدائرة مركز دمياط، وبرفقته محمد .ع .ا سن 58 أمين عهدة بثلاجة شتا بمدينة دمياط الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6308 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016م، وضبط 3 قضايا غش تجارى و2 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 2 قضية عدم حمل شهادة صحية و2 قضية عرض لحوم مكشوفة .

 

كما تم ضبط 8 كجم دجاج، 7 كجم كفتة جمبرى، 2 كجم تونة، 3 قالب شيكولاتة جميعها منتهية الصلاحية داخل مول بدائرة قسم شرطة أول دمياط ملك أحمد.م.ق سن 28 ومقيم بذات العنوان، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8019 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2016م، و5 جوال دقيق بلدى مدعم استخراج 82% زنت الجوال 50 كجم بإجمالى 250 كجم داخل مخبز طباقى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان دمياط ملك رجب .ع .ا سن 52 ومقيم بذات العنوان. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8274 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2016م، وضبط 30 كجم سمك بربونى مجمد بدون بيانات صلاحية وبها تغير فى الخواص الطبيعية بسوق 33 برأس البر "مجهول" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3957 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2016م.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات