أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إيمان البحر درويش يصل المحكمة الاقتصادية لنظر دعوته ضد "المصارحة الحرة"

Google+ Print
إيمان البحر درويش يصل المحكمة الاقتصادية لنظر دعوته ضد "المصارحة الحرة" إيمان البحر درويش يصل المحكمة الاقتصادية لنظر دعوته ضد "المصارحة الحرة"

>كتبت ندى سليم

حضر الفنان إيمان البحر درويش، اليوم الأربعاء، بالمحكمة الاقتصادية، لنظر الدعوى التى تقدم بها ضد برنامج "المصارحة الحرة" للإعلامية منى عبد الوهاب.

 

ومن جانب آخر، حضر دفاع الشركة المدعى عليها "إس فيلم برودكشن"، وقدم الدفاع السجل التجارى للشركة، الذى تبين خلاله اختلاف اسم الشركة بالسجل التجارى عن الاسم الوارد بصحيفة الدعوى.

 

وتعود تفاصيل القضية، عندما قام المطرب إيمان البحر بتسجيل حلقة مع برنامج "المصارحة الحرة" للإعلامية منى عبد الوهاب، وكان من المقرر أن يتقاضى مبلغ 50 ألف جنيه من طاقم البرنامج، إلا أنه فوجئ بقيام المذيعة بتوجيه بعض الأسئلة التى تريد من خلالها الإساءة له وإظهاره بصورة غير جيدة، ما اضطره للانسحاب من الحلقة بعد ربع ساعة من التسجيل.

 

وطالب خلال صحيفة الدعوى، بوقف إذاعة البرنامج، ومنع بث الحلقة الخاصة به، كما طالب الشركة المنتجة بتعويض مالى قدره 900 ألف جنيه.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365