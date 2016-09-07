إيمان البحر درويش يصل المحكمة الاقتصادية لنظر دعوته ضد "المصارحة الحرة"

حضر الفنان إيمان البحر درويش، اليوم الأربعاء، بالمحكمة الاقتصادية، لنظر الدعوى التى تقدم بها ضد برنامج "المصارحة الحرة" للإعلامية منى عبد الوهاب.

ومن جانب آخر، حضر دفاع الشركة المدعى عليها "إس فيلم برودكشن"، وقدم الدفاع السجل التجارى للشركة، الذى تبين خلاله اختلاف اسم الشركة بالسجل التجارى عن الاسم الوارد بصحيفة الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية، عندما قام المطرب إيمان البحر بتسجيل حلقة مع برنامج "المصارحة الحرة" للإعلامية منى عبد الوهاب، وكان من المقرر أن يتقاضى مبلغ 50 ألف جنيه من طاقم البرنامج، إلا أنه فوجئ بقيام المذيعة بتوجيه بعض الأسئلة التى تريد من خلالها الإساءة له وإظهاره بصورة غير جيدة، ما اضطره للانسحاب من الحلقة بعد ربع ساعة من التسجيل.

وطالب خلال صحيفة الدعوى، بوقف إذاعة البرنامج، ومنع بث الحلقة الخاصة به، كما طالب الشركة المنتجة بتعويض مالى قدره 900 ألف جنيه.