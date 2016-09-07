تقرير: أرسنال سيجدد عقد ويلشير

يستعد أرسنال لعرض عقد جديد على جاك ويلشير لاعب وسط الفريق المعار إلى بورنموث خلال الأيام المقبلة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية فإن ويلشير يرغب في تجديد عقده مع المدفعجية، والمفاوضات إيجابية للغاية مع أرسين فينجر مدرب الفريق.

وينتهي عقد ويلشير الحالي مع أرسنال خلال الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يمتد عقده الجديد لثلاثة أعوام.

وأعير ويلشير خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى بورنموث حتى نهاية الموسم الجاري لاستعادة مستواه ولياقته البدنية.

ويخوض بورنموث مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي يوم السبت ضد وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة الرابعة.