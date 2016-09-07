الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 40 ألف مريضًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، ٣٩ الف و ٢١٤ حالة مرضية، حتى صباح اليوم الاربعاء، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها ٣٧ الف ٢٦٩ حالة بمكة، و ١٩٤٥ في المدينة المنورة، بينما دخلت ٢٦٥ حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت ٢٣٢حالة بعد تمام شفائها، ومازال ٣٣ حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة اليوم انه تم إجراء غسيل كلوي ل ٣٢ حاله، من بينهم ٣٠ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل ١٠ وفيات فقط حتى الآن.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، انه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم ، لافتا الى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية اوغير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

وأوضح” حجازى” أن جميع العيادات تعمل على مدار ال ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن ، لافتا الى توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى التنسيق التام بين البعثة الطبية ومستشفيات المملكة العربية السعودية لنقل او دخول اى مريض مصرى يحتاج لذلك ، مشيدا بالدور الذى تقوم به المستشفيات لتقديم الخدمة العلاجية على اعلى مستوى.