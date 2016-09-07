«أوراق الأسبوع».. برنامج علا شوشة على «العاصمة»

استقرت إدراة قناة”العاصمة”، على اسم “أوراق الأسبوع”، للبرنامج الجديد الذي تقدمه الإعلامية عُلا شوشة، والمقرر إذاعته على قناة “العاصمة 2″، التي ستنطلق في 24 سبتمبر المقبل .

ويناقش “أوراق الأسبوع” – الذي يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة والنصف مساءً – أجرأ القضايا التي تشهدها الساحة العربية، المصرية، والعالمية، مع استعراض سريع لأهم الأحداث.

ويتضمن البرنامج المزمع عرضه، فقرات مصورة لكل ما هو مثير على الساحة، إلى جانب فقرة خاصة لاستعراض أهم القضايا المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي “سوشال ميديا”.

تستعرض شوشة – حاليًا – مع فريق عمل البرنامج، أهم القضايا التي ستبدأ بها الحلقات الأولى، حتي يتم تقديمها للمهندس أسامة الشيخ، المسئول عن تطوير شبكة قنوات العاصمة .