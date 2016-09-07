مد أجل الحكم على متهمي «أحداث الوارق» لـ10 أكتوبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، مد أجل الحكم على المتهمين في قضية «أحداث عنف الوراق»، لجلسة العاشر من أكتوبر.

كانت النيابة العامة، أحالت كل من إسلام أيمن حسن، طالب، مخلى سبيله، وعماد إبراهيم أحمد، سائق، محبوس، وعادل خلف عبدالعال، طالب، محبوس، ومحمد علواني حسين، حداد، محبوس، للمحاكمة الجنائية، لقيامهم في 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصري.