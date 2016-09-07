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«أوراق الأسبوع».. برنامج علا شوشة على قناة العاصمة الجديدة

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«أوراق الأسبوع».. برنامج علا شوشة على قناة العاصمة الجديدة «أوراق الأسبوع».. برنامج علا شوشة على قناة العاصمة الجديدة

الإعلامية عُلا شوشة – أرشيفية

تم الاستقرار على اسم “أوراق الأسبوع”، للبرنامج الجديد الذي تقدمه الإعلامية عُلا شوشة، والمذاع على قناة العاصمة الجديدة، التي ستنطلق في 24 سبتمبر المقبل .

ويناقش “أوراق الأسبوع” – الذي يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة والنصف مساءً – أجرأ القضايا التي تشهدها الساحة العربية، المصرية، والعالمية، مع استعراض سريع لأهم الأحداث.

ويتضمن البرنامج المزمع عرضه، فقرات مصورة لكل ما هو مثير على الساحة، إلى جانب فقرة خاصة لاستعراض أهم القضايا المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي “سوشال ميديا”.

تستعرض شوشة – حاليًا – مع فريق عمل البرنامج، أهم القضايا التي ستبدأ بها الحلقات الأولى، حتي يتم تقديمها للمهندس أسامة الشيخ، المسئول عن تطوير قنوات العاصمة .

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