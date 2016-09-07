أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رويترز: البنك المركزي يوقف السحب ببطاقات الخصم بالعملة المحلية خارج مصر

Google+ Print
رويترز: البنك المركزي يوقف السحب ببطاقات الخصم بالعملة المحلية خارج مصر رويترز: البنك المركزي يوقف السحب ببطاقات الخصم بالعملة المحلية خارج مصر

البنك المركزي – أرشيفية

أوقف البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في البلاد السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر كما خفض الحد الأقصى للشراء للمرة الثالثة في نحو شهرين.

وبحسب رويترز، قال البنك التجاري الدولي للعملاء إنه بدءا من التاسع من سبتمبر أيلول سيتم تغيير حد الشراء وإيقاف السحب.

وكان البنك خفض الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر نحو 50 بالمئة في الأول من أغسطس آب ثم بنحو 60 بالمئة في منتصف أغسطس آب.

وأظهر بيان للتجاري الدولي حصلت رويترز على نسخة منه ليل الثلاثاء أن البنك أوقف السحب النقدي لبطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية بينما ثبته للحسابات بالعملة الأجنبية وثبت أيضا الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الائتمان.

وخفض البنك حد الشراء ببطاقات الخصم بالعملة المحلية 75 بالمئة لأصحاب البطاقات الكلاسيك إلى 50 دولار وبنحو 70 بالمئة لأصحاب بطاقات التيتانيون والبلاتينيوم إلى 150 و300 دولار على التوالي شهريا.

واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويبلغ في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيه.

وكان بنك كريدي أجريكول مصر قد أوقف استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدما في الشراء خارج مصر بداية من أول سبتمبر أيلول الحالي كما أوقف التعامل ببطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه