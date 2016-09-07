العثور على أكثر من 100 حمار مذبوح ومشفي بصحراء العياط

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على أكثر من 100 حمار مذبوح ولحومه مشفاة بالعياط.

وأمر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الأربعاء بكشف ملابسات الواقعة ومصدر تلك الحمير، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بالعثور على عدد كبير من الهياكل العظمية للحمير، حيث تبين من تحريات اللواء محمود خليل نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء مرور الأهالي بالمنطقة الصحراوية بالعياط، بعد محطة الصرف الصحي بطهما، فوجئوا بالعثور على عشرات الهياكل العظمية للحمير المذبوحة حديثا والمشفاة من اللحوم حيث قاموا بإبلاغ المسئولين.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية بالجيزة لتحديد سبب العثور على تلك الحمير، وما إذا كان هناك جزارون وراء ارتكاب الواقعة، في الوقت الذي شنت فيه مباحث التموين بالجيزة بقيادة العميد مصطفى البكري حملاتها علي محلات الجزارة وبائعي اللحوم المصنعة.