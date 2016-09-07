روسيا تنفي انتهاك طائراتها الحربية للمجال الجوي الاستوني

نفى الجنرال ايجور كوناشنكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، انتهاك طائرة حربية روسية للمجال الجوى الاستوني.

وقال كوناشنكوف- فى تصريح نقلته قناة “روسيا اليوم” اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تنفيذ أى طلعات جوية الاثنين الماضي، فى المنطقة التى أشارت اليها السلطات الاستونية.

وأضاف أن الطائرات الروسية تقوم بانتظام بطلعات جوية فوق بحر البلطيق، لكن فى مهمات مخطط لها مسبقا وبالتزام تام بالقوانين الدولية.

وكان الجيش الاستونى قد أعلن أن طائرة روسية من طراز “ان-72″ دخلت مجالها الجوي أول أمس الاثنين دون الحصول على إذن مسبق.