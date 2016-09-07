أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

روسيا تنفي انتهاك طائراتها الحربية للمجال الجوي الاستوني

Google+ Print
روسيا تنفي انتهاك طائراتها الحربية للمجال الجوي الاستوني روسيا تنفي انتهاك طائراتها الحربية للمجال الجوي الاستوني

ارشيفية

نفى الجنرال ايجور كوناشنكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، انتهاك طائرة حربية روسية للمجال الجوى الاستوني.

وقال كوناشنكوف- فى تصريح نقلته قناة “روسيا اليوم” اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تنفيذ أى طلعات جوية الاثنين الماضي، فى المنطقة التى أشارت اليها السلطات الاستونية.

وأضاف أن الطائرات الروسية تقوم بانتظام بطلعات جوية فوق بحر البلطيق، لكن فى مهمات مخطط لها مسبقا وبالتزام تام بالقوانين الدولية.

وكان الجيش الاستونى قد أعلن أن طائرة روسية من طراز “ان-72″ دخلت مجالها الجوي أول أمس الاثنين دون الحصول على إذن مسبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا