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وفاة 2 وإصابة 14 نتيجة خروج قطار عن القضبان بالعياط

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وفاة 2 وإصابة 14 نتيجة خروج قطار عن القضبان بالعياط وفاة 2 وإصابة 14 نتيجة خروج قطار عن القضبان بالعياط

قطار العياط

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 14 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر خروج قطار عن القضبان بمحطة أبو العزايم التابعة لمدينة العياط بالجيزة.

وأكدت هيئة الإسعاف، أنه تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف لحادث إنقلاب عربتين قطار كان متجه من أسيوط الى القاهرة فى تمام الساعة التاسعة و 32 دقيقة صباح اليوم بمحطة أبو العزايم – البليده – مدينة العياط.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، إنه تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وبلغت نسبة إستجابة السيارات 15 دقيقة منذ وقت الإبلاغ عن الحادث، كما بلغ عدد المصابين حتى الآن 22 مصابًا تم نقلهم لمستشفى العياط المركزى والحومدية المركزى لتلقى العلاج.

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