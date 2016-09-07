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المعارضة السورية المسلحة تعلن «النفير العام» فى مدينة الرحيبة بالقلمون

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المعارضة السورية المسلحة تعلن «النفير العام» فى مدينة الرحيبة بالقلمون المعارضة السورية المسلحة تعلن «النفير العام» فى مدينة الرحيبة بالقلمون

ارشيفية

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة حالة “النفير العام” فى مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي فى ريف العاصمة دمشق.

وقالت القناة أن إعلان المعارضة جاء على خلفية المعارك مع تنظيم “داعش” الإرهابى على سلسلة جبال القلمون الشرقي، بحسب “سكاي نيوز”.

وتأتى هذه التطورات، على خلفية المعارك التى تشهدها سلسلة جبال الأفاعي بالقلمون الشرقي والقريبة من مدينة الرحيبة، حيث شن التنظيم هجومًا واسعًا على نقاط الفصائل العسكرية.

وقالت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة دارت بين الفصائل وتنظيم “داعش” أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم، إضافة إلى تدمير دبابة ومضادين ومدفعين.

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