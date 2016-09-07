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«الوزراء» يدعم مستشفى قوص بقنا بـ 40 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر

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«الوزراء» يدعم مستشفى قوص بقنا بـ 40 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر «الوزراء» يدعم مستشفى قوص بقنا بـ 40 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر

عبدالحميد الهجان، محافظ قنا-أرشيفية

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، على دعم مستشفى قوص المركزى بمبلغ 40 مليون جنية من صندوق “تحيا ”، وذلك لتطوير المستشفى وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن مجلس الوزراء وافق من خلال القرار رقم 2242 لسنة 2016 على دعم مستشفى قوص المركزى بمبلغ 40 مليون جنية من صندوق “تحيا مصر” بهدف تطوير المستشفى بمختلف أقسامها، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى مع الاستعانة بالأطباء المتميزين ذو الكفاءة العالية لتقليل التحويلات المرضية للمستشفيات الأخرى المجاورة.

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