وزير الدولة للشئون الخارجية في سيراليون يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محمد جبريل سيفي، وزير الدولة للشئون الخارجية بسيراليون، متوجهًا إلى عاصمة غانا “أكرا”، في ختام زيارة استغرقت 4 أيام بحث خلالها دعم علاقات التعاون بين البلدين، حسبما أفاد مراسلنا.

والتقى سيفي – خلال زيارته لمصر – عددًا من كبار المسئولين خاصةً بوزارة الخارجية، لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين، في كل المجالات، بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل وتدريب الكوادر في سيراليون، خاصةً في إطار جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية مع بحث آخر تطورات الوضع على الساحة الأفريقية .