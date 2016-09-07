البنك الإفريقي: الإفراط في الاقتراض يهدد دول القارة بـ”فخ الديون”

حذر بنك التنمية الأفريقي بلدان القارة من الإفراط في الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية الأمر الذي يهددها بالانزلاق فيما وصفه ب”فخ الديون”، نظرا لارتفاع معدلات الفائدة المفروضة عليها.

ويؤكد البنك التنموي إنه رصد ميولا متزايدة من جانب العديد من البلدان الأفريقية التي هرولت إلى أسواق رأس المال الدولية، لاستغلال انخفاض أسعار الفائدة العالمية آنذاك، وقامت بإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية.

وكشف أنه بين عامي 2006 ، أصدرت بلدان أفريقية سندات مقومة باليورو تعادل قيمتها 26 مليار دولار، لافتا إلى أنه في عام 2015 بمفرده أصدرت بلدان أفريقية سندات يورو بلغت قيمتها 12 مليار دولار.

ويشير البنك إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة على الديون، تواجه الدول الأفريقية في الوقت الراهن تحديات ارتفاع فوائد وأعباء تمويل ديونها المقومة بالعملات الأجنبية.

واوضح رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا ان قارة أفريقية مثقلة بالديون يستحيل أن تنهض، ولكي نحافظ على تماسك القارة وصمودها فإن أفريقيا ينبغي ألا تسقط في أزمة ديون.

ويرى د. أديسينا أن هناك حاجة ماسة إلى حشد وتعزيز الموارد المحلية لتمويل المشروعات الحيوية، وذلك من خلال وضع المعايير اللازمة للتأكيد على استقرار مؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد، والتماسك النقدي، وتوسيع القاعدة ، وتقوية أسواق رأس المال الداخلية.