وزير السياحة: حل مشكلة تسكين الحجاج في منطقة العزيزية

قال وزير السياحة يحيى راشد، إنَّه تم حل مشكلة الحجاج الذين اشتكوا أمس من التسكين فى منطقة العزيزية، وأنه تم نقلهم إلى فنادق أخرى على نفقة صاحب البرج الذى كانت به المشكلة، والذى تحمل أكثر من مائة ألف ريال نتيجة المشكلات التى تعرض لها الحجاج.

وشدد الوزير فى تصريحات صحفية، أنه تابع الموقف بنفسه لحظة بلحظة، وتلقى تقارير متتالية من رئيس بعثة الحج السياحى محمد شعلان حتى إتمام الانتهاء من حل المشكلة، حيث تم إبلاغ رئيس بعثة الحج الرسمية وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى بانتهاء المشكلة تماما وحلها.

وأضاف أنَّ هناك تعاونا كبيرًا واتصالا على مدار الساعة بينه وبين رئيس بعثة الحج الرسمية الدكتور اشرف العربى من أجل الوقوف على آخر تطورات موسم الحج والعمل على حل أى مشكلات تواجه الحجاج على الفور، مشددا على أن الهدف الأول هو راحة الحجاج ومصلحتهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية، وتؤكد عليه القيادة السياسية دوما.

وأوضح أنه يتلقى تقريرا يوميا عن بعثة الحج السياحى بغض النظر عن المشكلة الاخيرة، ويتم من خلاله التعرف على آخر المستجدات على أرض الواقع بالنسبة لبعثة الحج السياحى، والتعرف على أى مشكلة والتدخل فورا لحلها، مشيرا إلى أن المشكلة التى وقعت أمس كانت هى الأولى هذا الموسم.

وأشار إلى أنه طلب تحقيقا عاجلا من بعثة الحج السياحى يتم الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، للتعرف على المتسبب فى المشكلة التى وقعت ومعاقبة كل من تسبب فى هذه المشكلة عقابا شديدا رادعا.

وأكد أنّ بعثة الحج السياحى تقوم بجهد كبير من أجل العمل على راحة الحجاج وتلبية كافة مطالبهم على الفور وتذليل أية عقبات تواجههم والعمل على حل المشكلات التى يمكن أن تعوق أداءهم للمشاعر المقدسة.