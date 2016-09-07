تقرير: برشلونة يرغب في ضم ظهير يوفنتوس

يرغب برشلونة في ضم ستيفان ليشتستاينر مدافع يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتفيو" الإسبانية فإن برشلونة يرغب في تعزيز صفوفه بخدمات ليشتستاينر ليضيف خبرته للجهة اليمنى.

ولا يعد برشلونة وحده المهتم بخدمات اللاعب الدولي السويسري إذ أن إنتر ميلان أيضا يريد ضمه.

وينتهي عقد صاحب الـ32 عاما مع يوفنتوس خلال الصيف المقبل، وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرغب في ضم اللاعب في الشتاء قبل أن ينضم مجانا لإنتر.

وضم يوفنتوس ليشتستاينر من لاتسيو في صيف 2011 بمبلغ 10 ملايين يورو، وحقق معه 5 بطولات دوري إيطالي و3 بطولات سوبر إيطالي ولقبي كأس إيطاليا.