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موراتا: طرد كيلليني؟ سعيد لأن قدمي ستكون بخير

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موراتا: طرد كيلليني؟ سعيد لأن قدمي ستكون بخير موراتا: طرد كيلليني؟ سعيد لأن قدمي ستكون بخير

قال ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد وإسبانيا إنه يشعر بالسعادة لطرد جورجيو كيلليني مدافع إيطاليا نظرا لأن قدمه ستكون بخير في مباراة المنتخبين المقبلة بتصفيات كأس العالم 2018.

وكان كيلليني قد هدد موراتا مازحا حينما كان لاعبا ليوفنتوس قبل أن يرحل لريال مدريد في الصيف الجاري من أن يواجه في مباراة المنتخبين بالتصفيات.

وصرح موراتا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية مازحا "لكي أكون صريحا أنا سعيد للغاية، عدت لغرفة الملابس ورأيت طرد كيلليني".

وأضاف ضاحكا "يالها من فرحة، وحينما غادرت يوفنتوس هددني بأن أتذكر ذلك حينما تواجه إسبانيا إيطاليا".

وأتم "أريد كل شيء جيد من أجل كيلليني، ممتن له كثيرا لقد منحني النصيحة وساعدني في كثير من الأشياء في تورينو، لكن لكي أكون صادقا كاحلي ممتن لطرده".

وكان كيلليني قد تحصل على بطاقة حمراء في مباراة إيطاليا ضد إسرائيل والتي انتهت بفوز الأدزوري بنتيجة 3-1 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره الإسباني يوم 6 من شهر أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

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