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تموين الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإحكام السيطرة على الأسوق قبل العيد

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تموين الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإحكام السيطرة على الأسوق قبل العيد تموين الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإحكام السيطرة على الأسوق قبل العيد

> الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "م. م"- 45 سنة بائع مواد بترولية لقيامه بتجميع "580" لترا من السولار المدعم بقصد إعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمى، و"م .ع "- 22 سنة صاحب مستودع بوتاجاز كائن بدائرة برج العرب، تم استهداف المذكور وعمل محاولة شرائية لعبوة غاز البوتاجاز، وأسفرت عن بيعه عبوة غاز بوتاجاز منزلية بأزيد من السعر الجبرى وتم ضبطه.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى "إدارة تفتيش اللحوم" بحملة بالأسواق وفروع شركة المجمعات الاستهلاكية بدوائر أقسام المدينة، للتأكد من توافر اللحوم البلدية وصلاحية المعروض منها وكذا اللحوم البلدية ذبيح خارج المجازر العمومية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت عن ضبط كل من "م .ى" 22 سنة صاحب محل لحوم بدائرة قسم العطارين لحيازته وعرضه للبيع عدد 35 كجم من اللحوم والسجق بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و" م. ا"- 30 سنة صاحب محل بدائرة قسم العطارين لحيازته وعرضه للبيع 7 كجم من اللحوم المستوردة المجمدة محلولة من التجميد وغير صالحة للاستهلاك الآدمى،و"ا .ى " - 40 سنة صاحب محل لحوم لحيازته وعرضه للبيع 7.5 كجم من اللحوم الضأن ذبيح خارج المجازر العمومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

 


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