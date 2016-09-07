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بالصور.. تموين الغربية تقيم شوادر لبيع الأضاحى لمحاربة الغلاء قبل العيد

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بالصور.. تموين الغربية تقيم شوادر لبيع الأضاحى لمحاربة الغلاء قبل العيد بالصور.. تموين الغربية تقيم شوادر لبيع الأضاحى لمحاربة الغلاء قبل العيد

>الغربية - محمد عز

أقامت مباحث بالغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة، شوادر لبيع الأضاحى "الخراف والماعز " بشارع البحر فى مدينة طنطا، لمحاربة الغلاء وجشع التجار والجزارين.

 

وكان أهالى الغربية قد تضرروا من ارتفاع سعر الأضاحى واستغلال التجار والجزارين للموسم، ورفع السعر لكيلو الأضحية لأكثر من 45 جنيها مقابل 38 جنيها فى العام الماضى، وهو ما يعد غلاء مبالغ فيه، واحتكار من قبل التجار.

 

وأعلنت إدارة مباحث التموين عن توفير الأضاحى بجميع أنواعها "خراف" و "ماعز" بسعر ٣٨ جنيها للخراف و٤٠ جنيها للماعز، وتم تعليق لافتات ترشد الجماهير لمحاربة الغلاء.

 

على صعيد آخر رفعت مباحث التموين حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ويتم متابعة جميع اللحوم المستوردة والتأكد من وجود تواريخ الصلاحية، ووجود الأختام الخاصة بها، ومراجعة شهادات المنشأ والشهادات الصحية، والتأكد من حفظها داخل ثلاجات آمنة وصالحة.

 

 كما تم إعداد حملات مكثفة بالتنسيق مع قطاعات الطب البيطرى ومباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من أن اللحوم المعروضة والمصنعات من هذه اللحوم مطابقة للموصفات، ويتم تخزينها وعرضها بطريقة صحيحة فى ثلاجات تمنع تلفها أو فسادها أو تلوثها.

 

 


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