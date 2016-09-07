عمرو موسى يتوجه إلى فرانكفورت

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، متوجهًا إلى فرانكفورت، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان موسى، استقبل أمس الثلاثاء، السفير الأمريكي الجديد لدى القاهرة “ستيفن بيكروفت”، حيث رحب بالسفير الأمريكي، وتمنى له التوفيق في مهمته، منوهًا بأهمية العلاقات المصرية الأمريكية، والتطلع إلى إقامة علاقات إيجابية مع الشعب الأمريكي الصديق .

ودار نقاش بين الطرفين، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، كما جرى الحديث عن أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، حين أبدى السفير اهتمامه وأمله في تحقيق تقدم مصر في مختلف المجالات .