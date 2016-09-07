نزوح عشرات آلاف السوريين جراء معارك حماة

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القتال في محافظة حماة وسط سوريا تسبب في نزوح نحو عشرات آلاف المدنيين خلال أسبوع، من المعارك بين المعارضة المسلحة وقوات الجيش السوري والميلشيات الداعمة له.

ونقلت الأمم المتحدة عن الهلال الأحمر ومحافظ حماة، أن الفترة ما بين 28 أغسطس و5 سبتمبر الحالي شهدت نزوح نحو 100 ألف شخص هربا من المعارك.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن كثيرين فروا من القتال في المناطق الريفية، في شمال وشمال غرب حماة صوب مدينة حماة والقرى المجاورة.

وكان هناك نحو 4500 عائلة تعيش في بلدة حلفايا، وفرت 1700 أسرة بينما لا تزال 2800 أسرة محاصرة وسط القتال.

وكانت فصائل المعارضة المسلحة شنت في نهاية الشهر الماضي، معركة في محافظة حماة بدأت في الريف بهدف الوصول إلى المدينة التي تسيطر عليها القوات الحكومية.