مدرب كريستال بالاس: نفاوض فلاميني ليمنحنا خبرة الفوز.. وأرسنال خير مثال

قال آلان باردو مدرب كريستال بالاس إن هناك مفاوضات جارية حاليا لضم ماثيو فلاميني لاعب أرسنال السابق، وذلك لأنه سيمنح الفريق الخبرة للفوز بالمباريات.

وكان عقد فلاميني مع أرسنال قد انتهى خلال الصيف الماضي، وحاليا بإمكانه الانتقال لأي فريق مجانا.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" لباردو قال:"نعم هناك توجه لضم لاعب أخر في التكشيل أردت ذلك واعتقد أن جلب لاعب غير مرتبط بفريق هو ما نبحث عنه بالظبط".

وأضاف "ماثيو هو اللاعب الذي نبحث عنه، وسيمنحنا خبرة للفوز بالمباريات، أحب حقيقة أنه أينما لعب فهو يشارك في المباريات الكبيرة حينما يحتاج إليه الفريق وأكبر مثال هو أرسنال ولذلك اتجه الفريق لضمه ليقود الفريق ويحصل على نتائج كبيرة وهذا ما نحاول فعله".

وأتم "اسم ماثيو دائما على اللائحة، لطالما أعجبت بما قدمه، إن كان عمره 32 عاما، فقد وقعت مع تيدي شرينجام حينما كان في الـ38 لذا العمر ليس مشكلة بالنسبة لي، إنني أبحث عن خبرته".

ويعد بالاس ضمن 4 أندية مهتمة بضم اللاعب الفرنسي، إذ أن أندية ميلان وأولمبياكوس وروما ترغب أيضا في ضم فلاميني حسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية في وقت سابق.