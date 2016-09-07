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تقرير: إيفانوفيتش قد يرحل عن تشيلسي إن لم يثبت نفسه

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تقرير: إيفانوفيتش قد يرحل عن تشيلسي إن لم يثبت نفسه تقرير: إيفانوفيتش قد يرحل عن تشيلسي إن لم يثبت نفسه

يواجه برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي خطر الرحيل عن فريقه إن لم يقم بإثبات قدراته لمدربه أنتونيو كونتي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية فإن كونتي يرغب في إعادة هيكلة خط دفاع الفريق وبنائه من الصفر، وإن أراد إيفانوفيتش الاستمرار مع الزرق فعليه تقديم ما يشفع لبقائه.

وأوضح التقرير إلى أن كونتي يخطط لإعادة سيزار أزبليكويتا لمركز الظهير الأيمن بعد ضم ماركوس ألونسو.

وأضاف إلى أن وصول ديفيد لويز ليلعب في مركز قلب الدفاع، مع تعديل مركز أزبليكويتا قد يجعل إيفانوفيتش يبتعد تماما عن الملعب.

وانضم إيفانوفيتش إلى تشيلسي في يناير 2008 بمبلغ 9.7 ملايين جنيه إسترليني قادما من لوكوموتيف موسكو، وحقق معه لقبي دوري إنجليزي و3 ألقاب كأس اتحاد ولقب كأس الرابطة وبطولة الدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

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