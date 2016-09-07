حبس عاطل ضبط بحوزته 91 تذكرة هيروين بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة بحبس "م.ع" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على 91 تذكرة هيروين تم ضبطها بحوزته وعرضها على المعمل الكيمائى.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد اتجار "م.ع" عاطل بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين له والقبض عليه بمنطقة العمرانية، وضبط بحوزته 91 تذكرة هيروين ومبلغ 2000 جنيه.

تمت مواجهة المتهم، واعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.