أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل ضبط بحوزته 91 تذكرة هيروين بالعمرانية

Google+ Print
حبس عاطل ضبط بحوزته 91 تذكرة هيروين بالعمرانية حبس عاطل ضبط بحوزته 91 تذكرة هيروين بالعمرانية

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة بحبس "م.ع" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على 91 تذكرة هيروين تم ضبطها بحوزته وعرضها على المعمل الكيمائى.

 

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد اتجار "م.ع" عاطل بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين له والقبض عليه بمنطقة العمرانية، وضبط بحوزته 91 تذكرة هيروين ومبلغ 2000 جنيه.

 

تمت مواجهة المتهم، واعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365